Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
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Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız

Gazeteci Cüneyt Özdemir, ABD'de hastanede dört ay sonrasına randevu verdiklerini aktardı. Özdemir, "Yine bana diyeceksiniz 'Ulan bu Cüneyt iyicene yandaşa bağladı.' Peki, yine bu Cüneyt bağlamış olsun ama birçok insan dişini yaptırmaktan ne bileyim herhangi bir sağlık sektöründeki bir şeye kadar Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyor" dedi.

21.11.2019 20:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:52
Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız

Yurt dışında tedavi olmak için bir hastaneye giden 'in, "Tedavi için bana 4 ay sonraya gün verdiler, ki sağlık sigortamız olmasına rağmen. Yine bana diyeceksiniz ki 'Cüneyt yandaşa bağladı' ama buradan pek çok insan daha basit ve kolay olduğu için 'ye gitmeyi tercih ediyor." ifadelerini kullandığı sosyal medyada gündem oldu.

Özdemir, paylaştığı videoda "ABD'de hastaneye gittim, Mart ayına randevu verdiler. Daha Kasım'ın sonundayız. Dişine bir şey olur 4 bin dolar, 10 bin dolar para alıyorlar." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK PROBLEMİ YAŞADIM"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında geçen günlerde İstanbul'da bir doktora gittiğini ve bir sağlık problemi yaşadığını söyledi. Takipçilerine durumu çaktırmadığını ancak çok endişe duyduğunu belirten Özdemir, birkaç gününün kabusla geçtiğini, bu süreçte hayatı yeniden gözden geçirdiğini ifade etti.

"TEMİZ ÇIKTI"

"Biyopsiler oldu, bilmem ne oldu. Temiz çıktı, başka bir şey çıktı. Daha halledilebilir bir şey çıktı. Eşeği kaybettik bir daha bulduk yani öyle söyleyeyim. Neyse şimdi daha halledilebilir sistem var, onu halledeceğim" diyen Özdemir, sözlerinin devamında ABD'ye gittiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"MART'A RANDEVU VERDİLER KASIM AYINDAYIZ"

"Buraya geldim, doktora gidelim. Mart ayına randevu verdiler. Hangi aydayız? Daha kasımın sonundayız. Aralık, ocak, şubat, mart. Dört ay sonraya yani. Ki sağlık sigortamız falan var burada, ona rağmen. Burada bu bir efsane zaten. Dişine bir şey olur, 3 bin dolar, 4 bin dolar, 10 bin dolar, 12 bin dolar para alıyorlar. Bizim sağlık sektörümüz çok konuşuluyor, tartışılıyor. Yine bana diyeceksiniz 'Ulan bu Cüneyt iyicene yandaşa bağladı.' Peki, yine bu Cüneyt bağlamış olsun ama birçok insan dişini yaptırmaktan ne bileyim herhangi bir sağlık sektöründeki bir şeye kadar Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyorlar. Daha kolay, daha basit. Burada 4 ay sonraki şey olacak sistemi, Türkiye'de kendiniz devlet sigortasıyla çözebileceğiniz bir sistem var gibi gözüküyor."

Cüneyt Özdemir'in Türkiye ile ABD'yi sağlık hizmetiyle karşılaştırması sosyal medyada gündem oldu.


Haber Videosu: Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
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HABER YORUMLARI (11)

  • HACI AMA AMCA DEĞİL:
    Eyy Cüneyt Özdemir sen kimsin de koskoca ABD yi şikayet ediyorsun senin ne haddine ABD şikayet etmek sanami kaldı ABD nin sağlık sorunları haddini bil
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  • SEREN CANJ:
    Evet türkiyede devlet hastaneleri diş için emar için ultrason için 3 4 ay sonraya veriyor ama kat kat pahalı özel hastaneler paran varsa cebinde 5 dakika da hastaneye giriş yapıyorsun evet çok haklısın Amerika Birleşik Devletleri herşeyden en çok geride kalan devletmiş senden öğrenmiş olduk sayende
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  • ABDO:
    Biz Amerika'nın bir eyaleti değilmiyiz Cüneyt?Şaşırma. Ne demek yandaş olmak? Şaka mı yapıyorsun?
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  • VUVUVVVV:
    Oda bişeymi bana karaciğerim ağrıdı bana 5 ay sonrasına randevu verdiler. 3 yıldır hastaneeye uğramadım. 1. 5 yıl ağrısını çektim sonra kendinden düzeldiHastaneye ölsem bile götürmesin kimse beni.
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  • MEMLEKETİM:
    Amarika''yi bilmem ama Almanya''da kanun cikardilar 11 mayis 2019 dan itibaren gecerli. Hangi doktora gitmek isterseniz isteyin. En uzun 7 gün icerisinde randevü vermek zorunda.
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  • YALAMA BİR VİDAYIM, BOŞA DÖNERİM:
    Nim bu denyo yav? Özel doktor tutsun kendine, randevusuz, pazarliksiz, yorumsuz. . .
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  • YALAMA BİR VİDAYIM, BOŞA DÖNERİM:
    FALAN FİLAN, anladigim kadariyla bu adam Mars yolculuguna hemen simdi cikmak istedigi halde ona Mart 2020 icin randevu verilmis; o yüzden ben de özel doktor tutmasini önerdim. Aslinda bu yolculukicin Türkiye''de basvursaydi hemen alip iceri tikarlardi, yani uzay gemisinin icine ve hemen gönderirlerdi. . . Yanlis mi anlamisim dogru mu?
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