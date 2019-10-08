Cüneyt Arkın, Türkiye'yi tehdit eden Donald Trump'a ateş püskürdü: Sen bizi ne sandın ulan!

Cüneyt Arkın, Türkiye'yi tehdit eden Donald Trump'a ateş püskürdü: Sen bizi ne sandın ulan!

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın, Donald Trump'ın Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." tehdidine çektiği videoda "Sen bizi ne sandın ulan!" diyerek tepki gösterdi.

08.10.2019 15:47
Cüneyt Arkın, Türkiye'yi tehdit eden Donald Trump'a ateş püskürdü: Sen bizi ne sandın ulan!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'dan "Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." diye tehdit etmişti. Türkiye'nin sınırları aşması halinde de ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Donald Trump'ın bu tehdidine sessiz kalamayan Cüneyt Arkın, bir video yayınlayarak "Sen bizi o zenciler mi sandın. Nice ülkelerin servetlerini alçakça ele geçirdin." dedi

"NİCE ÜLKELERİN SERVETLERİNİ ALÇAKÇA ELE GEÇİRDİN"

Trump'ın Türkiye hakkındaki açıklamasından dolayı bir sosyal medya hesaplarından bir video yayınlayan Cüneyt Arkın, şöyle konuştu: "Eyy Amerika! Sen bizi ne sandın ulan. Senin patronun olduğun o dünyanın en zengin, en güçlü devletlerini, ayağında çarık bile yokken bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unuttun mu? Unutmazsın tabii. Sen bu ayıpla yaşıyorsun. Ey Amerika sen vatanlarını zapt eden, topraklarını ele geçiren, yaşlı, kadın demeden katleden Amerika.. Sen bizi o zenciler mi sandın. Nice ülkelerin servetlerini alçakça ele geçirdin. Eyy Amerika sen demokrasi düşmanısın. Nerede bir faşist-dikta varsa sen onun koruyucususun."

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YORUMLAR (45)

  • HARUN BAY.:
    her daim halkımızın gazını alan biri olmuştur:) rusya''yla 1 senede 3 kez kapıştık. her kapışmamızda putine sövdük her barışmamız da da iyi adammış dedik. bizim ülkenin özeti de bu.
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  • DENE DE GÖR TURP EFENDİ:
    TRAMP MISIN TURP MUSUN KENDİNE GEL, SENİN AMERİKANIN 240 YILLIK GEÇMİŞİ VAR . TÜRKLERİN 12. 000 YILLIK TARİHİMİZ VAR. TÜRKLERE BULAŞAN HİÇ KİMSE İFLAH OLMAZ, BUNU ENİYİ HAÇLI AVRUPALILAR BİLİR, SANADA ÖĞRETİRİZ.
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  • CONİ:
    ulan bi hain lafidir tutturmusunuz cahil comar seni, uyu uyu gun gelecek yigecek ekmek bulamicak bu millet boyle devam et egitimsiz herif seni
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