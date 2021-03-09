Çumra'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Kadın Hakları" konulu konferans düzenlendi

Konya'nın Çumra ilçesinde, ders dışı faaliyetlerle eğlenerek aktif öğrenme e-Twinnig projesi kapsamında, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Kadın Hakları" konulu çevrimiçi konferans düzenlendi.

Çumra Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Melek Tokgöz'ün koordinatörlüğünde gerçekleştiren konferansın konuğu Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Süheyla Zorlu oldu.

Kadın Cinayetlerini Önleyeceğiz Platformu'nun kadına karşı şiddete ilişkin verilerinden bahseden Zorlu, kadınları aşağılayıcı ifadelerin biyolojik cinsiyet farklılığı olarak nitelendirilemeyeceğini, bunun toplumsal cinsiyet kavramını ortaya koyduğunu savundu.

Kadına yönelik şiddete "acilen" çözüm bulunması gerektiğini belirten Zorlu, kadının sosyal ekonomik statüsünün güçlendirmesinin, uzun dönemde kadına yönelik şiddetin azaltılmasında "anahtar müdahale" olduğunu ifade etti.

Zorlu, dilimize yerleşen kadın ve kız çocuklarını aşağılayan deyimler ile atasözleri söylemlerinden de, toplumun bir an önce kurtulması gerektiğini anlatarak, cinsiyete dayalı ayrımcılığın kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Berat Bayındır