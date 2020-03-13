Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse karşı elini kalbine götürerek selam vermesinden sonra CHP'li vekiller de serçe parmaklarını değdirerek selam vermeye başladı.

Koronavirüse karşı önlem olarak tokalaşmak yerine elini kalbine götürerek selam veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Cumhuriyet Halk Partisi vekillerinin tokalaşmak yerine serçe parmaklarını değdirerek selam verdikleri görüldü.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüste Türkiye'de ilk 2 vaka görüldü. Bu vakaların ardından önlemler de artırıldı. Siyasetçiler tokalaşmak yerine farklı yöntemler deniyor.

CHP'LİLER SERÇE PARMAK DEĞDİRİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve beraberindekiler dün Meclis'te basın toplantısı düzenledi. CHP'li isimler toplantıda tokalaşmak yerine serçe parmaklarını değdirerek birbirlerine selam verdiler.