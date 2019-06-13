Cumhurbaşkanlığından ABD'ye mektup tepkisi: Sızdırılması ciddiyetsizliktir

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Hulusi Akar'a gönderdiği mektubu ABD'nin eşzamanlı olarak basına sızdırdığını belirten Kalın "Gönderildiği anda sızdırılması ciddiyetsizliktir" dedi. Kalın "Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde Türkiye Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı hale gelmiştir" ifadelerini de kullandı.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

Rejimin kasıtlı olarak Türkiye'yi tahrik etmek ve bölgede alan kazanmak amacıyla yaptığı saldırılara son verilmesi konusunda ilgili birimlerimiz yetkilendirildi, özellikle Rusya ile bu konuda temaslar kuruldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SAVUNMA SANAYİSİNDE ÜRETİM ALANLARININ ARTIRILMASI TALİMATI

Savunma sanayi alanında ve teknoloji katkı payı yüksek olan üretim alanlarında faaliyetlerin artırılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu.

S-400, F-35 ve Patriot meselesi Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren konulardır.

"PKK DEVLETİ ARTIK İHTİMAL DIŞI HALE GELMİŞTİR"

Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde Türkiye Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı hale gelmiştir.

SHANAHAN'IN MEKTUBU

Bu mektup, sadece üslubu değil, muhtevası itibarıyla da müttefiklik ruhuna aykırıdır.

Biraz önce Sayın Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sayın Bolton ile bir görüşme yaptım, bu konuları da ele aldık.

Bu mektubun tabii neredeyse gönderildiği zamanla eş zamanlı olarak sızdırılmış olması da bir ciddiyetsizliktir.

Cevap hazırlanırken mektubun muhtevasına, üslubuna ve perspektifine uygun bir cevabın verileceğinden de hiç kimsenin endişesi olmasın.

Umarız Amerika, S400 meselesini bahane ederek ikili ilişkilere kalıcı zarar verecek tutumdan bir an önce vazgeçer.