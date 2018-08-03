Cumhurbaşkanlığına Bağlı Makamlara Atamalar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklara ve başdanışmanlıklara yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Metin Kıratlı atandı. Kıratlı, bu atama ile "en yüksek devlet memuru" sıfatının sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne ise Metin Yener getirildi. Devlet Denetleme Kurulu üyeliğine Mehmet Emin Baysa'nın atanması uygun görüldü. - ANKARA