Fuat Oktay ile İbrahim Kalın'dan 'sözde cumhurbaşkanı' tepkisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fuat Oktay ile İbrahim Kalın'dan 'sözde cumhurbaşkanı' tepkisi

10.01.2021 20:17 | Son Güncelleme: 10.01.2021 20:33
Fuat Oktay ile İbrahim Kalın'dan 'sözde cumhurbaşkanı' tepkisi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesine tepki gösterdi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır. Milletimiz bundan önceki her seçimde olduğu gibi bu sözlere hak ettiği cevabı yine sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise Twitter hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' ifadesi, Cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür ve derhal geri alınmalıdır. Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur." 

 


Fuat Oktay ile İbrahim Kalın'dan 'sözde cumhurbaşkanı' tepkisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin İrem Derici Şeyma Subaşı Demet Özdemir Gonca Vuslateri
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Taşdemir Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Endonezya Fatih Terim Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fuat Oktay ile İbrahim Kalın'dan 'sözde cumhurbaşkanı' tepkisi - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 20:37:28. #1.14#
title