Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bülent Arınç'a Ahmet Türk cevabı

10.09.2019 20:18

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sözcü Kalın, Bülent Arınç'ın görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Ahmet Türk için söylediği "Bu adam terör ve şiddetten uzak, ülkede barış olmasını isteyen bir insandır" sözlerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kaynaklar terör örgütüne kullanılmak üzere manipule ediliyorsa devletin elini kolunu bağlayarak seyretmesi düşünülemez" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Bülent Arınç Bey tecrübeli siyasetçimiz, büyüğümüzdür. Açıklamaları şahsını bağlamaktadır. Kayyum kararı somut delillere binaen alınmış karardır. Terörle bağlantısı olan idarecilerin seçimle iş başına gelmiş olsa bile tabi olduğu kanun ve kurallar vardır. Kaynaklar terör örgütüne kullanılmak üzere manipule ediliyorsa devletin elini kolunu bağlayarak seyretmesi düşünülemez. Bundan sonra da bu tür olaylar olduğunda devletin kanunları bellidir. Bunu hangi parti yaparsa yapsın. Kayyum atama sadece terörle ilgili değil herhangi bir suç işlendiğinde hayata geçirilebilir. Seçilmiş olmak kimseyi mazur kılmaz" ifadelerini kullandı.

"YARINKİ TOPLANTININ VERİMLİ GEÇECEĞİNE İNANIYORUZ"

"Son yerel seçimlerden sonra birçok belediye başkanı sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu istemişti. Kendisi de hepsini biraraya getirerek toplantı yapalım dedi. Burada sayın Cumhurbaşkanımızın kucaklayıcı, ayırım yapmadan bir karardır. Vatandaşa hizmet nasıl götürür, birlikte nasıl çalışırız bütün bu konuları sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanları ile görüşecek. Hangi tablodan olursa olsun sayın Cumhurbaşkanımızın temas kurması son derece normaldir. Yarınki toplantının verimli geçeceğine inanıyoruz."

"DİRENİŞTEKİ ANNELERE SELAM EDİYORUZ"

"Diyarbakır'da çocuklarının geri dönmesi için direniş yapan annelerimize buradan selam ediyor, her birinin elinden tek tek öpüyorum. Onların onurlu duruşu karşılık bulmuştur. Bu terör örgütüyle iltisaklı siyasi yapıların, bu konudaki sessizliği son derece manidar. Bunlarla ittifak kuran çeşitli çevrelerin bu konuda tabiri maruz görün üç maymunu oynaması manidar. Tablo son derece açık. Son yıllarda örgüte katılım, diğer tabirle dağa çıkma sayısının çok azaldığı ortada. Bu tür sosyolojik sorunlar bir yanıyla güvenliği bir yanıyla aile, bölgeyi ilgilendiren sorunlar sadece devletin çözeceği durum değildir. Orada ailelerin, yaşam alanında büyüklerin sahip çıkması lazımdır. Devlet daha fazlasını yapmak için gerekli tedbirleri alacaktır.

"UMARIM SANATÇILARIMIZ BU KONUDA DAHA GİRİŞKEN OLURLAR"

Diyarbakır annelerine destek veren birçok sanatçımız oldu. Sanatçıların bu tür hadiseler karşısında toplumu kucaklayabilecek tavırları son derece önemli. Bir grubu destekleyip öbürlerine sırt dönmek kendilerine saygısızlık yaptıkları sanatın değerini düşüren bir eylem olduğunu düşünüyorum. Annenin verdiği mücadeleye siyasi, güvenlik gerekçesiyle uzak, ilgisiz durması, kayıtsız kalması kabul edilebilir bir şey değil. Umarım sanatçılarımız bu konuda daha girişken olurlar. Bu sürecin daha da güçlenerek annelere hem moral motivasyon olacak hem de çocuklarını almalarını sağlayacak sürece dönüşmesi bizim devlet olarak Aile Bakanımız ve valimiz orada her türlü imkanı seferber etmiştir. Devlet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."