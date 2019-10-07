ABD'nin "Operasyonda yokuz" açıklamasına Türkiye'den ilk yanıt: Güçlüyüz ve kararlıyız

07.10.2019 07:49

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD desteklemeyecek ve ülke operasyona dahil olmayacak." açıklamasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan, "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Türkiye güçlüdür ve kararlıdır." açıklamasıyla yanıt verildi.

Kalın Twitter'dan yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak.Türkiye güçlüdür ve kararlıdır." dedi.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıklamıştı.

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanmıştı.

DOĞRUDAN BU BÖLGELERDE OLMAYACAK

Açıklamada, DEAŞ'ı yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı vurgulanmıştı.

ABD hükümetinin, Suriye'de tutuklanan DEAŞ mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği belirtilen açıklamada, ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağına işaret edilmişti.

Açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak." denilmişti.