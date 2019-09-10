Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD ile yaşanan F-35 krizi ile ilgili açıklamada bulundu

10.09.2019 19:59

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'deki kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kalın, "Münbiç'tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Kalın, "Biz Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini teyit edemeyiz. Bunu kendi kaynaklarımız üzerinden teyit etmek durumundayız." dedi.

Toplantıda Fırat'ın doğusu, İdlib ve ABD mutabakatı konularının da konuşulduğunu belirten Kalın,F-35 açıklamasında da bulundu.

"F-35'LERDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ"

ABD ile yaşanan F-35 krizi ile ilgili de açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'ye bu konuda ulaşan resmi yazı, mektup yok. Kısmi adımlar atıldı. Pilotlarımızın eğitimine son verilmesi gibi. Tamamen resmi olarak F-35 programından çıkarıldığına dair resmi bir tebligat söz konusu değil. Muhtemelen BM'de yapılan görüşmelerde bu konu gündeme gelecek. Türkiye F-35'in müşterisi değil ortağıdır. Bu konuda tek taraflı olarak atılan adımların kongreyle ilişkilendirilerek 'yapacak bir şey yok' demek çok inandırıcı değil. Daha yaratıcı formüller üretebiliriz. Sayın Trump'ın bu konuda bir iradesi olduğunu biliyoruz. Bizim teklifimiz hala geçerlidir. Bütün meseleyi teknik konuya indirgemek çok inandırıcı gelmiyor. Arkasında siyasi ve ekonomik değerlendirmelerin olduğu akla geliyor. Biz F-35 programından vazgeçmiş değiliz. Türkiye'yi çıkarmak o kadar kolay da değildir. Ülkemize geleceği konusunda bir endişemiz yok. Bu tümsekleri ortadan kaldıracak adımları atmak için ortak çalışma yapmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

"MAĞDUR ANNELER KARŞISINDA ÜÇ MAYMUNU OYNAYANLAR VAR"

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan anneler ile ilgili de konuşan Kalın, şu açıklamada bulundu: "Diyarbakır'da çocuklarının geri dönmesi için direniş yapan annelerimize buradan selam ediyor, her birinin elinden tek tek öpüyorum. Onların onurlu duruşu karşılık bulmuştur. Bu terör örgütüyle iltisaklı siyasi yapıların, bu konudaki sessizliği son derece manidar. Bunlarla ittifak kuran çeşitli çevrelerin bu konuda tabiri maruz görün üç maymunu oynaması manidar. Tablo son derece açık. Son yıllarda örgüte katılım, diğer tabirle dağa çıkma sayısının çok azaldığı ortada. Bu tür sosyolojik sorunlar bir yanıyla güvenliği bir yanıyla aile, bölgeyi ilgilendiren sorunlar sadece devletin çözeceği durum değildir. Orada ailelerin, yaşam alanında büyüklerin sahip çıkması lazımdır. Devlet daha fazlasını yapmak için gerekli tedbirleri alacaktır.

"UMARIM SANATÇILARIMIZ BU KONUDA DAHA GİRİŞKEN OLURLAR"

Diyarbakır annelerine destek veren birçok sanatçımız oldu. Sanatçıların bu tür hadiseler karşısında toplumu kucaklayabilecek tavırları son derece önemli. Bir grubu destekleyip öbürlerine sırt dönmek kendilerine saygısızlık yaptıkları sanatın değerini düşüren bir eylem olduğunu düşünüyorum. Annenin verdiği mücadeleye siyasi, güvenlik gerekçesiyle uzak, ilgisiz durması, kayıtsız kalması kabul edilebilir bir şey değil. Umarım sanatçılarımız bu konuda daha girişken olurlar. Bu sürecin daha da güçlenerek annelere hem moral motivasyon olacak hem de çocuklarını almalarını sağlayacak sürece dönüşmesi bizim devlet olarak Aile Bakanımız ve valimiz orada her türlü imkanı seferber etmiştir. Devlet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."