Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Karakurt'tan "Fatura kesilmeli" diyen vatandaşa yanıt: Haklısın kardeşim
Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Orhan Karakurt, kişisel Twitter hesabında "liyakatsiz, ehliyetsiz bürokratlara, 'ne oldum delisi' teşkilat mensuplarına fatura kesme" çağrısı yapan vatandaşa "Haklısın kardeşim" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Orhan Karakurt, 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin ardından kişisel Twitter hesabında kendisine gönderilen bir mesaja yanıt verdi.
Karakurt, "AK Parti kaybetti. Acil olarak sonucun müsebbibi olan haramzadelere, burnundan kıl aldırmayan, insanlara tepeden bakan liyakatsiz, ehliyetsiz bürokratlara, ne oldum delisi teşkilat mensuplarına fatura kesilmelidir ki telafisi olmayan bir genel seçimde aynı hezimet yaşanmasın" diyen takipçisine "Haklısın kardeşim" yanıtını verdi.
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