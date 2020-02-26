Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay Sağlık Müzesine ziyaret etti

26.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:42

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Trakya Üniversitesi (TÜ) Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'nın açılış programına katılmak üzere Edirne'ye gelen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Avrupa Konseyi Avrupa Müze Ödülü sahibi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu eşliğinde müzeyi gezen Atay'a, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren ilk üniversite müzesinin tarihçesi, müzenin Trakya Üniversitesi'ne kazandırılması ve ödüllere uzanan yolculuğu hakkında bilgi verildi. Atay, Osmanlı Tıbbı'nın tarihine ışık tutan Darüşşifa bölümünü de gezdi.

Atay, Osmanlı tarihini ve Osmanlı'nın sağlığa verdiği önemi bir müzede yaşatarak anlatmalarından dolayı Rektör Tabakoğlu'na teşekkür etti.

Ziyarette, Trakya Kariyer Fuarı'nın paydaşlarından ve Trakya Üniversiteler Birliğine üye üniversitelerden Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir de yer aldı.

Kaynak: AA