Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut'un acı günü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut'un acı günü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut'un acı günü
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut'un vefat eden annesi Münire Karabulut (76), Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut'un vefat eden annesi Münire Karabulut (76), Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Karabulut için, Kadınhanı ilçesinde düzenlenen cenaze törenine, RTÜK üyesi İlhan Yerlikaya, kamu kurum ve kuruluşların il ve bölge müdürlüğü temsilcileri, çeşitli STK'ların temsilcileri, basın yayın kuruluşlarının sahipleri ile Karabulut'un yakınları katıldı.

Cuma namazından önce ilçedeki Musalla Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde Tuncay Karabulut, taziyeleri kabul etti.

Dün 76 yaşında vefat eden üç çocuk annesi Münire Karabulut, kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığında toprağa verildi.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut'un acı günü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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