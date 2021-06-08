Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Adana'da
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Adana'da

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Adana'da
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Adana'da ziyarete açıldı.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Adana'da ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş, Uğur Mumcu Meydanı'nda konuşlanan tırın açılışında gazetecilere bilgi verdi.

Dijital tırın her hafta bir kentte olmak üzere bir yılda 52 ili dolaşacağını, Adana'nın ardından da Osmaniye'de ziyarete açılacağını belirten Keleş, tırda "sihirli ayna", "3 boyutlu sanal kutu", Fatih Sondaj Gemisi'nin holografik görüntüsünün yer aldığını söyledi.

Keleş, tırda İnsansız Hava Aracı (İHA) deneyimi de sunulduğunu, araca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek ziyaretçi kabul edildiğini aktardı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de tırı kentte görmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar tırı gezerek İHA deneyimi yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 11 Haziran'a kadar 12.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Adana'da
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Adana'da
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Adana'da
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Adana'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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