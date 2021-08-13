Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan SSB'yi ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan SSB'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan SSB'yi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığını (SSB) ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığını (SSB) ziyaret etti.

SSB Başkanı İsmail Demir'in eşlik ettiği Oktay ve Burhan'a Türk savunma sanayisinin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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