Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan SSB'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığını (SSB) ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığını (SSB) ziyaret etti.
SSB Başkanı İsmail Demir'in eşlik ettiği Oktay ve Burhan'a Türk savunma sanayisinin çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler