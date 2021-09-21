Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı Abazoviç'i kabul etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı Abazoviç'i kabul etti

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı Abazoviç'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, bölgesel konuların yanı sıra mevcut ikili ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi yönünde atılacak adımlar ele alındı.

Görüşme kapsamında, güvenlik, savunma, enerji, sağlık, turizm olmak üzere birçok sektörde iş birliğinin arttırılmasına yönelik konular değerlendirildi, 6'ncı Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının bu yıl içerisinde yapılması kararlaştırıldı.

Görüşmede, Abazoviç, Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduklarını ve geldikleri andan itibaren kendilerini evlerinde hissettiklerini ifade etti.

Türkiye ve Karadağ'ın ortak bir tarih ve kültürü paylaşan, kuvvetli beşeri ve akrabalık bağlarına sahip iki ülke olduğunu vurgulayan Oktay ise ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı Abazoviç'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı Abazoviç'i kabul etti

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Mansur Yavaş
Magazin Göksel İrem Derici Müge Anlı
Spor Gazeteler Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Gazeteler Acun Ilıcalı Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karadağ Başbakan Yardımcısı Abazoviç'i kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 16:23:19. #1.12#