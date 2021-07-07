Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "20 Temmuz Rum-Yunan ikilisinin oyununa son verildiği tarihtir"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "20 Temmuz Rum-Yunan ikilisinin oyununa son verildiği tarihtir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '20 Temmuz Rum-Yunan ikilisinin oyununa son verildiği tarihtir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "20 Temmuz Rum-Yunan ikilisinin oyununa son verildiği tarihtir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "20 Temmuz Rum-Yunan ikilisinin oyununa son verildiği tarihtir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da temaslarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gelmişti. İki günlük KKTC temasları çerçevesinde Oktay, Başbakan Hamza Ersan Saner ile bir araya geldi. Başbakanlıkta gerçekleştirilen görüşmeye KKTC Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay da katıldı.

Oktay görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "İki günlük ziyaret için Kıbrıs'tayız, gelir gelmez Kuzey Lefkoşa Çevre Yolu'ndaki çalışmaları yerinde gördük. Bu çalışmalarımızın iki amacı var birincisi 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ziyareti olacak. Bu çerçevede hem hazırlık anlamında ikincisi de fiilen devam eden projeleri yakinen yerinde görmek için KKTC'de bulunarak sizler ile istişare ederek, gerekli kararları almak" dedi.

20 Temmuz tarihinin Kıbrıs Türkleri için önemli bir tarih olduğunu işaret eden Oktay, "20 Temmuz, Kıbrıs Türkünün özgürlüğüne kavuştuğu tarihtir. EOKA zihniyetinin, ENOSİS hayalleriyle adanın asıl sahibi olan Kıbrıs Türkünü azınlık hale getirmeye çalışan işgalci Rum-Yunan ikilisinin oyununa son verildiği tarihtir" ifadelerini kullandı.

İşgalcilerin bugün de gerçekleri çarpıtma çabası içinde olduğunu söyleyen Oktay, "Buna hiçbir zaman muaffak olamayacaklar. Kıbrıs Türkü adanın asli unsurudur. Adayı işgal edenler bunu bir gün görecek" dedi.

"DÜNYAYA MESAJIMIZI VERDİK, DURUŞUMUZ NET"

Egemen eşitlik temelindeki çözümün dünyaya verilen en net mesajlardan biri olduğunu kaydeden Oktay, AB'yi işaret ederek, "Bazı yerlerden çarpık açıklamalar yapıldığını duyuyoruz. 5+BM görüşmelerine gözlemci olarak katılmak isteyip de, Rum-Yunan ikilisinin, Kıbrıs Türkünü azınlığa dönüştürmeye çalışmasına destek veren yapının çarpık açıklamaları olsa da bizim duruşumuz nettir, hiçbir zaman da değişmeyecektir" dedi.

"KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN KKTC İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kendi ayakları üzerinde duran, üreten KKTC için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Oktay, ulaşım, sağlık, Korona virüsle mücadele, sanayi altyapısının oluşturulması ile gençlik ve spor alanlarına katkının sürdürüleceğini belirtti. Üreten Kıbrıs için Meclis'in katkısına ihtiyaç olduğunun altını çizen Oktay, "Meclis'teki her bir üyeye, egemen ve üreten KKTC'nin inşa edilmesi için yasama çalışmalarının tamamlanmasını arzu ediyoruz" dedi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '20 Temmuz Rum-Yunan ikilisinin oyununa son verildiği tarihtir'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '20 Temmuz Rum-Yunan ikilisinin oyununa son verildiği tarihtir'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '20 Temmuz Rum-Yunan ikilisinin oyununa son verildiği tarihtir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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