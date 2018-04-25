Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne Doğru

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Cumhur İttifakı'nın ülke için çok önemli olduğunu, seçim süresince var güçleriyle çalışacaklarını bildirdi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Aksoy, seçim hazırlıkları kapsamında, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla toplantı yaptı.

Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Seçimi ile beraber yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday olmayı düşünenlerin 26 Nisan Perşembe saat 17.00'ye kadar istifa etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Kendisinin aday olmayacağını, partideki görevine devam edeceğini dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Yasal süre içerisinde istifa edip dilekçesini getiren arkadaşlarımızın aday adaylık başvurularını alacağız. Cumhur İttifakı ülkemiz için çok önemlidir. Cumhurbaşkanı Seçimi süresince teşkilatlarımızla var gücümüzle çalışıp partimizin rekor oy alımını ve milletvekili sayımızın artırılması için çalışacağız. Bu alanda yapacağımız başarı ile Antalya'da tüm ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesine talip olduğumuzu göstereceğiz. Cumhur İttifakı seçimi bizim için yerel seçimlerin ön sözü olacaktır."