Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısındaki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakmasının ardından, beraberindeki şehit yakınları ve gazilerle yürüyerek Beştepe Millet Camisi'ne geçti.

KUR'AN-I KERİM OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua etti. Millet Camisi'ndeki programa Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı bakanlar ile Ankara'daki 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.