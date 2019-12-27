Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin tanıtımını yaptığı gün ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı geçerek, Türkiye'de Twitter'da en çok takipçisi olan kişi oldu.

27.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:48

'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Gebze'de 'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

CEM YILMAZ'I GERİDE BIRAKTI

Tanıtımın yapıldığı gün, dikkatlerden kaçmayan bir detay daha vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin tanıtımını yaptıktan sonra, Türkiye'de Twitter'da en çok takipçisi olan 'ı geride bırakarak, en yüksek takipçisi sayısına ulaşan kişi oldu.

"YERLİ OTOMOBİLİN OLUMLU ETKİLERİNDEN BİRİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın an itibariyle sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, 14 milyon 422 bin 163 takipçisi bulunurken, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ise 14 milyon 422 bin 138 takipçisi bulunuyor. Erdoğan'ın takipçi sayısında ünlü komedyeni geride bırakması, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Yerli otomobilin olumlu etkilerinden biri" olarak yorumlandı.


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı
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