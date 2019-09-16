Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yemen'e ilk bombaları kimler attı?"

16.09.2019 21:39

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (7)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yemen'in bir an önce yeniden inşa ve ihyası için ne gibi çalışmalar yapabiliriz, bunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü Yemen kendi ayakları üzerine kalkabilecek bir altyapıya sahip değil."

Erdoğan: "Yemen'e ilk bombaları kimler attı? Bu sorunun cevabı bulunursa gelinen noktanın bir tahrik olduğu kanaatine de varırız diye düşünüyorum."

Kaynak: AA