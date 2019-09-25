Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ABD'de Trump tarafından verilen yemeğe katıldı

25.09.2019 19:25

Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta bir toplantı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nun oturumuna katılmak üzere ABD'ye gitti.

HEYET BAŞKANLARI ONURUNA VERİLEN YEMEĞE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.

EMİNE ERDOĞAN EŞLİK EDİYOR

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor.