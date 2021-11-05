Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi itibarsızlaştırmaya yönelik nice sinsi girişimi, dik duruşumuzla ve tavizsiz mücadelemizle boşa çıkardık " - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi itibarsızlaştırmaya yönelik nice sinsi girişimi, dik duruşumuzla ve tavizsiz mücadelemizle boşa çıkardık "

AA / Murat Paksoy - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi itibarsızlaştırmaya yönelik nice sinsi girişimi, dik duruşumuzla ve tavizsiz mücadelemizle boşa çıkardık "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi itibarsızlaştırmaya yönelik nice sinsi girişimi, dik duruşumuzla ve tavizsiz mücadelemizle boşa çıkardık "

AA / Murat Paksoy - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah Karadeniz'den doğal gazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Karadeniz'den doğal gazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın iklim değişikliği tehdidi karşısında yalpaladığı bir dönemde biz yeşil kalkınma devrimini ilan ederek yeni ve...
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