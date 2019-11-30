Cumhurbaşkanı Erdoğan: TANAP, ülkemizin barışçıl vizyonunun en somut nişanesidir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katıldı.
30.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İpsala ilçesinde MS4 TANAP İstasyonu'ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katıldı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: TANAP, ülkemizin barışçıl vizyonunun en somut nişanesidir