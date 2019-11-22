Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'deki teröristler) Suriye'ye kaçmaya çalışıyorlar ama oraya...

22.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte partililere hitap etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriye'deki teröristlerin) Suriye'ye kaçmaya çalışıyorlar ama oraya kaçamayacaklar. Çünkü ona göre oralarda farklı stratejiler uyguluyoruz, oralarda farklı tedbirler aldık."

Kaynak: AA