Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'deki teröristler) Suriye'ye kaçmaya çalışıyorlar ama oraya...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte partililere hitap etti.
22.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemekte partililere hitap etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriye'deki teröristlerin) Suriye'ye kaçmaya çalışıyorlar ama oraya kaçamayacaklar. Çünkü ona göre oralarda farklı stratejiler uyguluyoruz, oralarda farklı tedbirler aldık."
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'deki teröristler) Suriye'ye kaçmaya çalışıyorlar ama oraya...