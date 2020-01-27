: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Süreç namlunun ucunda' diyen Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok

27.01.2020 20:56 | Son Güncelleme: 27.01.2020 21:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın açıklaması yaptı.

"HAFTER'İN ATEŞKES GİBİ BARIŞ GİBİ BİR DERDİ YOKTUR"

Libya'da darbeci Hafter'in Berlin Mutabakatına imza atmamasıyla ilgili sorulan soruya cevap veren Erdoğan, "Gerek Berlin süreci gerekse Moskova her ikisinde de bildiğiniz gibi Hafter varılan veya hazırlanan metne imza atmamıştır. Sarrac imzasını atmıştır ama Hafter atmamıştır. Uluslararası toplantılarda eğer taraflar bu tür metinlere imza koymuyorlarsa burada bir mutabakat sağlanmıştır denilemez. Berlin süreci geniş katılımlı bir süreç olmasına rağmen aslında Hafter oteldeki odasından burayı takip etmiştir. Tabii bu 55 maddelik metin BM Güvenlik Konseyi'ne de gidecek. Ancak burada bir nokta çok önemli. O da şu, Hafter bütün bu süreçte sürekli kaçmıştır ve en son bu süreçten sonra da şimdi kendi sözcüsünün şu açıklaması çok manidardır. Libya'daki süreç namlunun ucundadır. Bu şunu gösteriyor, yani Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok, barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur ve buna göre de tavırlarını belirlerler.

"SERRAC BMKG'NİN TANIDIĞI BİR LİDERDİR"

Bir defa şunu birbirinden ayırt etmek lazım. Serrac BMGK'nın tanıdığı bir liderdir. Hafter ise darbecidir. Türkiye olarak bizim TBMM kararıyla oraya eğitici olarak gönderdiğimiz askerimiz vardır. Hafter'in yanındakiler ise başta kendisi olmak üzere lejyonerdir" ifadelerini kullandı.

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