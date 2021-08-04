Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Help Turkey" paylaşımlarına tepki: Biz dimdik ayakta duruyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Help Turkey" paylaşımlarına tepki: Biz dimdik ayakta duruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Help Turkey' paylaşımlarına tepki: Biz dimdik ayakta duruyoruz
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında sosyal medyada gündem olan "Help Turkey" etiketi ile ilgili konuştu. "Biz dimdik ayakta duruyoruz. Yolumuza da devam ediyoruz." diyen Erdoğan, birçok sanatçının bu çağrıyı elinin tersiyle ittiğini ifade ederek "Hakikatı görenler de hemen elinin tersiyle itiyor. Çünkü ortada güçlü bir Türkiye var." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son günlerde sosyal medyada gündem olan "Help Turkey" kampanyasına da parmak basmayı ihmal etmedi.

ERDOĞAN'DAN "HELP TURKEY" PAYLAŞIMLARINA TEPKİ

Türkiye'de ortaya çıkan yangınlarla mücadele sürerken sosyal medyada "Help Turkey" etiketi açıkmış ve ulusalarası anlamda alevlere karşı dünyanın desteği istenmişti.

Konu hakkında açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Bu böyle gidiyor, gidecek. Bunlara da kafayı takmanıza gerek yok. Biz bu sahtekarlarla savaşa savaşa buraya geldik. Ne olacak? Hashtag atacakmış da falan. Ne yaparsanız yapın. Biz dimdik ayakta duruyoruz. Yolumuza da devam ediyoruz."

"HAKİKATI GÖRENLER ELİNİN TERSİYLE İTİYOR"

Açıklamalarına devam eden Erdoğan "Türkiye şu anda imkansız Türkiye değil. Artık güçlü bir Türkiye. Nitekim güvendikleri dağlara da kar yağdı. Çünkü birçok sanatçı bakıyorum, "Ben katılmıyorum" diyor. Hakikatı görenler de hemen elinin tersiyle itiyor. Neden? Ortada güçlü bir Türkiye var." dedi.

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Emre İliksiz
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