Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de
Haberler » Dünya » Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından askeri törenle karşılandı.

28.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de
Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği 'de Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından askeri törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mevkidaşı Sall ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi ve anlaşma imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Erdoğan daha sonra, beraberindeki iş insanlarıyla resmi yemekle birlikte düzenlenecek Türkiye-Senegal İş Forumu'na katılacak.


- Senegal
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler