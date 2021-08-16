Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Er Muhammed Öztürk'ün ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Er Muhammed Öztürk'ün ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Öztürk'ün ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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