Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim döneminde izlettiği videoyu yeniden gün yüzüne çıkardı
İstanbul'daki açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde konuk olduğu programdaki videoyu alandakilere izletti.
16.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 16.11.2019 15:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki törende gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Erdoğan, daha çok seçim dönemlerinde izlettiği videoyu yeniden gün yüzüne çıkardı.