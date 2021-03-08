Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık altyapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten tedaviye her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık altyapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten tedaviye her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak...

08.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık altyapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten tedaviye her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık altyapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten tedaviye her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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