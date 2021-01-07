Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk'ü ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk'ü ziyaret etti

07.01.2021 14:56 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:05

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün evi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın binadan çıkışı ve vatandaşlara el sallaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılışı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare...

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün evi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın binadan çıkışı ve vatandaşlara el sallaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılışı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk'ü ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk'ü ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk'ü ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk'ü ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Fikri Sağlar Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Oğuzhan Koç Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Can Bartu Arda Turan İsmail Kartal Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Bursa Milli Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk'ü ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 15:16:24. #1.15#
title