Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk'ü ziyaret etti
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün evi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın binadan çıkışı ve vatandaşlara el sallaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılışı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare...
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün evi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın binadan çıkışı ve vatandaşlara el sallaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılışı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren