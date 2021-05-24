Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Polonya-Romanya ilişkilerine ilişkin, "Üçlü olarak neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atabiliriz, bunların da üzerinde durmamız lazım. Üçlü olarak atacağımız adım da ticaret hacmimizi çok daha farklı bir şekilde etkileyecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Polonya-Romanya ilişkilerine ilişkin, "Üçlü olarak neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atabiliriz, bunların da üzerinde durmamız lazım. Üçlü olarak atacağımız adım da ticaret hacmimizi çok daha farklı bir şekilde etkileyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile düzenlediği ortak basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "İkili ticaret hacminde 10 milyar dolarlık bir hedef oluşturulduğunu belirtmiştiniz. Bu hususta özellikle turizm alanında yeni hedefler tesis edildi mi?" soruna yönelik Erdoğan, ticaret hacminin, turizmin dışındaki başlıkları kapsadığını belirtti.

Erdoğan, ağırlıklı olarak konuşulan konunun turizm olduğunu ancak ekonomik ilişkilere de geniş yer verildiğini bildirerek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, kısa zaman içerisinde Polonya'ya bir ziyaret yapıp muhataplarıyla konuları ele alacağını bildirdi.

Üst düzey karşılıklı gidiş gelişleri süratlendireceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde Ticaret Bakanımın bir Polonya ziyareti olacak. Onlar da yine burada ilişkileri ele alacaklar ve karşılıklı vergilendirme vesaire, bütün bunların konuşulduğu bir adım oldu. Bundan sonraki süreçte bütün bakanlarımız yani Milli Savunma Bakanım aynı şekilde ziyareti gerçekleştirerek bu adımları daha hızlı bir düzeye çıkaracağız ve savunma sanayisinde neler yapabiliriz, biz neler verebiliriz, onlardan alabileceğimiz neler var, bunların hepsini ele alıp, değerlendirip, adımlarımızı ona göre atacağız."

"Türkiye ve Polonya'nın NATO içinde neler yapabileceği değerlendirilmeli"

Erdoğan, NATO ülkesi olan Türkiye ve Polonya'nın, bu örgüt içinde neler yapabileceği ve hangi konularda dayanışmaya gidebileceğinin değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir üçlüden bahsettik. Nedir bu üçlü? Burada da işte görüldüğü gibi Türkiye-Polonya-Romanya. Üçlü olarak neler yapabiliriz, ne gibi adımlar atabiliriz, bunların da üzerinde durmamız lazım. Üçlü olarak atacağımız adım da bizim ticaret hacmimizi çok daha farklı bir şekilde etkileyecektir. Yani bu konuda değerli dostum Sayın Duda, aynı şekilde o da Romanya Cumhurbaşkanı ile bazı görüşmeleri yapmak suretiyle bu süreci yine hızlandıracağız ve böylece bu sularda çok da farklı adımları inşallah atmış olacağız."

İki ülke görüşmelerinde Kovid-19 ile ilgili aşı ve diğer konuların da değerlendirildiğini aktaran Erdoğan, iki ülkenin Kovid-19'a yönelik istatistik eğrisinin olumlu bir istikamette geliştiğinin altını çizdi.???????

Türkiye ile Polonya arasında 5 anlaşma imzalandı

Ortak basın toplantısı öncesinde yapılan anlaşmaların imza töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Polonya Kültür Ulusal Miras ve Spor Bakanlığı arasında "Spor Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı", iki ülke arasında "Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Ortak Bildiri", iki ülke hükümetleri arasında "Savunma Sanayiinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşma" imzalandı.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile Polonya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı arasında "Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ile "Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı Sistemleri Tedarik Sözleşmesi" de imza altına alındı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin