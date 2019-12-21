Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahidi oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı.

21.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı.

Kongre Merkezi'nde dünya evine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti.

Evlilik cüzdanını geline veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turhan çiftini kutladı.

Kaynak: AA
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