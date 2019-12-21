Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahidi oldu

21.12.2019 19:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı.

Haliç Kongre Merkezi'nde dünya evine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti.

Evlilik cüzdanını geline veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turhan çiftini kutladı.

Kaynak: AA