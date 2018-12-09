Cumhurbaşkanı Erdoğan Nikah Şahidi Oldu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'nin oğlunun nikah şahidi oldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'nin oğlunun nikah şahidi oldu.
Erdoğan, Ömer Faruk Tanrıverdi ve Betül Poyraz çiftinin nikah töreni için Bilkent Otel'e geldi.
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin kıydığı nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şahitlik yaptı.
Düğün töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.