Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır

Danıştay tarafından alınan karar ile ilkokullarda okutulan Andımız'ın kaldırılmasının yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Erdoğan, "Milli Andımız İstiklal Marşı'dır, marşımızın ruhunu içselleştirmeliyiz" dedi.

İlkokullarda her sabah dersten önce öğrencilere okutulan Öğrenci Andı, Danıştay'ın kararı ile yasaklandı. Bu kararın yankıları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya farklı bir boyut getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Bu sene aynı zamanda İstiklal Marşı yılıdır. Milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamız, devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor" dedi.