Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in salona girişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışa katılanlar ile selamlaşması Konserden görüntler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

20.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı , Eşi Emine Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in salona girişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışa katılanlar ile selamlaşması

Konserden görüntler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı.(1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı
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