Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in salona girişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışa katılanlar ile selamlaşması Konserden görüntler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
20.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:29
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in salona girişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışa katılanlar ile selamlaşması
Konserden görüntler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı.(1)
Kaynak: AA