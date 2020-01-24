: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e 'sayın başbakan' diye hitap eden basın mensubunu düzeltti

24.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gerçekleştirdikleri ikili görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı. İkili açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Soru-cevap bölümünde bir basın mensubunun Almanya Başbakanı Merkel'e "sayın başbakan" diye hitap etmesi sonucu, salonda eğlenceli bir diyalog yaşandı.

ERDOĞAN BASIN MENSUBUNU DÜZELTTİ: SAYIN ŞANSÖLYE

Basın toplantısının soru-cevap bölümünde, bir basın mensubunun soru sorarken Merkel'e, "sayın başbakan" diye hitap etmesi sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensubunu uyardı ve "sayın şansölye" diye düzeltmesini istedi. Bu diyalog salonda gülüşmelere sebep olurken, basın mensubu hitabını "sayın şansölye" diye düzeltip sorusunu yeniden sordu.

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