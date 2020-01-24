Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e "sayın başbakan" diye hitap eden basın mensubunu düzeltti
Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e "sayın başbakan" diye hitap eden basın mensubunu düzeltti - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e "sayın başbakan" diye hitap eden basın mensubunu düzeltti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel yapılan görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında bir gazetecinin Merkel'e, "sayın başbakan" diye hitap etmesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "sayın şansölye" diye düzeltti. Erdoğan'ın bu uyarısı salonda gülüşmelere sebep oldu.

24.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanı gerçekleştirdikleri ikili görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı. İkili açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Soru-cevap bölümünde bir basın mensubunun Almanya Başbakanı Merkel'e "sayın başbakan" diye hitap etmesi sonucu, salonda eğlenceli bir diyalog yaşandı.

ERDOĞAN BASIN MENSUBUNU DÜZELTTİ: SAYIN ŞANSÖLYE

Basın toplantısının soru-cevap bölümünde, bir basın mensubunun soru sorarken Merkel'e, "sayın başbakan" diye hitap etmesi sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensubunu uyardı ve "sayın şansölye" diye düzeltmesini istedi. Bu diyalog salonda gülüşmelere sebep olurken, basın mensubu hitabını "sayın şansölye" diye düzeltip sorusunu yeniden sordu.


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e 'sayın başbakan' diye hitap eden basın mensubunu düzeltti
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri