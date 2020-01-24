Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e "sayın başbakan" diye hitap eden basın mensubunu düzeltti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel yapılan görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında bir gazetecinin Merkel'e, "sayın başbakan" diye hitap etmesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "sayın şansölye" diye düzeltti. Erdoğan'ın bu uyarısı salonda gülüşmelere sebep oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gerçekleştirdikleri ikili görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı. İkili açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Soru-cevap bölümünde bir basın mensubunun Almanya Başbakanı Merkel'e "sayın başbakan" diye hitap etmesi sonucu, salonda eğlenceli bir diyalog yaşandı.
ERDOĞAN BASIN MENSUBUNU DÜZELTTİ: SAYIN ŞANSÖLYE
Basın toplantısının soru-cevap bölümünde, bir basın mensubunun soru sorarken Merkel'e, "sayın başbakan" diye hitap etmesi sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensubunu uyardı ve "sayın şansölye" diye düzeltmesini istedi. Bu diyalog salonda gülüşmelere sebep olurken, basın mensubu hitabını "sayın şansölye" diye düzeltip sorusunu yeniden sordu.