Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır

13.11.2019 23:12 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Beyaz Saray'da senatörlerle bir araya geldi.

"KÜRT DİYE KAST ETTİĞİNİZ YPG/PKK'DIR"

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sizin Kürt diye kast ettiğiniz YPG/PKK'dır. Bunlar terör örgütü. Bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır."

"FERHAT ABDİ ŞAHİN ÖCALAN'IN MANEVİ EVLADIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben size bazı belgeleri vermek istiyorum. Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Abdullah Öcalan'ın manevi evladıdır."

"6 AY İLE 2 YIL ARASINDA GÜVENLİ BÖLGEYİ OLUŞTURABİLİRİZ"

Erdoğan, "Sayın Obama döneminde de ifade etmiştim.Güvenli Bölgeyi bizim yapmamız lazım. Uluslararası Donörler toplantısıyla güvenli bölgeyi kurmalıyız. Biz planları yaptık, projeleri hazırladık. Ve burada adımı atarsak 6 ay ile 2 yıl arasında güvenli bölgeyi oluşturabiliriz, 2 milyon mülteci yerleştiririz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor'a yerleştiririz. " ifadelerini kullandı.