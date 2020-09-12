Cumhurbaşkanı Erdoğan'la küçük çocuğun gülümseten diyaloğu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la küçük çocuğun gülümseten diyaloğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la küçük çocuğun gülümseten diyaloğu AK Parti İstanbul yeni üye katılımında gülümseten diyalog Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye programında konuşmasını yaptığı sırada küçük bir çocuğun, 'Tayyip dede' diye seslenmesine 'Efendim hoş...

12.09.2020 20:52 | Son Güncelleme: 12.09.2020 21:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la küçük çocuğun gülümseten diyaloğu

AK Parti İstanbul yeni üye katılımında gülümseten diyalog

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye programında konuşmasını yaptığı sırada küçük bir çocuğun, 'Tayyip dede' diye seslenmesine 'Efendim hoş geldin torunum' diyerek cevap vermesi neşeli anların yaşanmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye programında yaptığı konuşma sırasında küçük bir çocuğun, 'Tayyip dede' diye seslenmesi üzerine konuşmasına ara vererek, çocuğa cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine, 'Tayyip dede' diye seslenen küçük çocuğa 'Efendim, Tayyip dede dediğine göre hoş geldin torunum diyeyim. Bende gözlerinden öpüyorum' diyerek cevap vermesi neşeli anların yaşanmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la küçük çocuğun gülümseten diyaloğu

Kaynak: İHA

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