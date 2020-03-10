Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı tokalaşmama tedbirine devam ediyor Koronavirüsten korunmak için selamlaşmaktan kaçınılması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tavsiyesine uymaya devam etti ve kendisiyle tokalaşmak isteyen Arnavutluk Büyükelçisi'ni elini kalbine götürerek selamladı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbşakanı, geçtiğimiz hafta cuma namazından sonra Çamlıca Camii'nde cemaate "Bu ara sarılmaları öpüşmeleri, musafaha, bunları erteleyelim. Hiçbir kaybımız olmaz. Bunu da özellikle ben sizden istirham etmiş olayım. Çünkü çok faklı bir salgın bu. Bir şeyi icra edelim derken bir başkasını kaybetmeyelim. Tokalaşmak vesaire bunları bu ara yapmayalım, erteleyelim. Önemli olan gönlümüzden geçendir, kalbimizden geçendir" tavsiyesinde bulunmuştu. Erdoğan, Brüksel ziyareti öncesinde ve sırasında da tokalaşmaktan kaçınmıştı.

Kaynak: AA