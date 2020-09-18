Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı için yılbaşı sonrasını işaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı için yılbaşı sonrasını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışı düzenlediği basın toplantısında koronavirüs aşısıyla ilgili yöneltilen soruya "Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz" sözleriyle yanıt verdi.

18.09.2020 14:08 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurallara uyulmadığı için koronavirüs tedbirlerinin artırılacağını belirten Erdoğan, aşı çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.

YILBAŞINDAN SONRASINI İŞARET ETTİ

Aşı çalışmalarının devam ettiğini belirten Erdoğan, "Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz. Firmalarımızla yaptığımız görüşmelerde de onlar bize olumlu sinyaller veriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı için yılbaşı sonrasını işaret etti

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Süleyman Soylu Mustafa Şentop Erol Mütercimler Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Fahriye Evcen
Spor Babel Falcao Sörloth Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Uefa Kaza Karar Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı için yılbaşı sonrasını işaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 14:52:14. #1.14#
title