Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendisine ait doğru yanlış hiçbir fikri, projesi, hayali olmayan, dışarıdan ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini...
18.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendisine ait doğru yanlış hiçbir fikri, projesi, hayali olmayan, dışarıdan ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında müktesebatı bulunmayanların ekonomiyle ilgili ahkam kesmesi gerçekten gülünçtür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendisine ait doğru yanlış hiçbir fikri, projesi, hayali olmayan, dışarıdan ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında müktesebatı bulunmayanların ekonomiyle ilgili ahkam kesmesi gerçekten gülünçtür. "
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş