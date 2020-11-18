Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendisine ait doğru yanlış hiçbir fikri, projesi, hayali olmayan, dışarıdan ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendisine ait doğru yanlış hiçbir fikri, projesi, hayali olmayan, dışarıdan ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında müktesebatı bulunmayanların ekonomiyle ilgili ahkam kesmesi gerçekten gülünçtür.