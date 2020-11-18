Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendisine ait doğru yanlış hiçbir fikri, projesi, hayali olmayan, dışarıdan ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendisine ait doğru yanlış hiçbir fikri, projesi, hayali olmayan, dışarıdan ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini...

18.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendisine ait doğru yanlış hiçbir fikri, projesi, hayali olmayan, dışarıdan ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında müktesebatı bulunmayanların ekonomiyle ilgili ahkam kesmesi gerçekten gülünçtür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendisine ait doğru yanlış hiçbir fikri, projesi, hayali olmayan, dışarıdan ve içeriden yazılan senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında müktesebatı bulunmayanların ekonomiyle ilgili ahkam kesmesi gerçekten gülünçtür. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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