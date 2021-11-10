Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama: Dostane bir görüşme oldu - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama: Dostane bir görüşme oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de 2 saat 15 dakikalık görüşme yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, zirveye ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul etti. Basına kapalı görüşme, saat 15.00'te başladı. İkili arasındaki görüşme 2 saat 15 dakika sürdü.

"DOSTANE GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama: Dostane bir görüşme oldu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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