Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi kadınlarla fotoğraf çektirip not aldı

21.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yöresel kıyafetleriyle gelen katılımcılarla sohbet etti. Kadın işçilerin sorunlarını dinleyen Erdoğan'ın not alması ise objektiflere yansıdı.

KADINLARLA SOHBET ETTİ

Şura'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, 15 yıl aradan sonra "ortak akıl buluşması" temasıyla düzenlenen şura boyunca Türk tarımı ve ormancılığı ile ilgili son derece verimli, kapsamlı tartışmalar yapıldığını, sektörün tüm paydaşlarının görüşlerini, eleştirilerini ve geleceğe dair önerilerini özgür bir şekilde ifade imkanı bulduğunu bildirdi. Bir süre kadın işçilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda not da aldı.

Kadın katılımcılar Erdoğan'la böyle fotoğraf çekildi;

ÇİFTÇİYE KREDİ MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'nda konuştu. Burada çiftçiler için önemli açıklamalar yapan Erdoğan, dün akşam Ziraat Bankası Genel Müdürü ile görüştüğünü belirterek, "Ziraat Bankamız çiftçilerimizle çok daha geniş kapsamlı kredi ile bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı inşallah sürdürecektir" dedi.

Kaynak: AA