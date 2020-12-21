Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi Rize'ye götürüldü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi Rize'ye götürüldü

21.12.2020 09:01 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:16

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Rize'ye götürüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Rize'ye götürüldü.

Kovid-19 tedavisi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde vefat eden Ahmet Erdoğan'ın (73) cenazesi, yakınları tarafından kara yoluyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, buradan da uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan alınarak cenaze aracına konulan Erdoğan'ın cenazesini, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu karşıladı.

Erdoğan'ın cenazesi, daha sonra kara yoluyla memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine götürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine geçen günlerde Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlanan Ahmet Erdoğan, dün akşam saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi Rize'ye götürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi Rize'ye götürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi Rize'ye götürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi Rize'ye götürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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