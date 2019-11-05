Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınındaki isim Metin Külünk'ten ilginç paylaşım: Geldiğin yere ne oldu ki eleştirdiklerine benzedin

05.11.2019 07:23

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin gazeteci-yazarlar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın yargılandığı davada beraat ve tahliye kararlarının ardından dikkat çeken bir çıkış geldi.

Uzun yıllardan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında siyaset yapan Metin Külünk Twitter hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Başladığın yerde sen; SENDİN

Sen "SEN" olduğun için DEĞERLİYDİN

Sen bu nedenle hep İSTENİLENDİN

Bu ne haldir ki gölgenin peşineDÜŞTÜN

Geldiğin yere ne oldu ki eleştirdiklerine BENZEDİN

Yapma böyle GÖNÜL

Bil ki 'Yenilgi eleştirdiklerine benzemenin ta kendisidir.'"

Külünk'ün paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. AKP'li hesaplardan Külünk'e destek verirken, atılan tweet, FETÖ davasına gönderme olarak yorumlandı.

DAHA ÖNCE DE GÜVENLİ BÖLGE KONUSUNDA ELEŞTİRMİŞTİ

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varılmıştı. Bu kapsamda ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası kurulan "Müşterek Harekat Merkezi"nde görevlendirilecek ilk Amerikalı askerler Şanlıurfa'ya gelerek sınırda incelemelerde bulunmuştu.

Ortak Harekat Merkezi ise AK Parti içerisinde ve AK Parti'yi destekleyenler arasında tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerden Metin Külünk Ortak Harekat Merkezi'ne tepki göstermişti.

Ortak Harekat Merkezi'ni, "Ortak Oyalama Merkezi" diye nitelendiren Külünk sosyal medya hesabından, "Müşterek Oyalama Merkezi, Ş.Urfa'ya gelmiş hoş gelmiş; ama boşuna gelmiş. PKK'ya binlerce tır silah yardımı ile yatırım yapan ABD'nin Türkiye çıkarlarına yönelik bir adım atacağına mı bizi inandıracaklar? Irak'ın kuzeyinde 90lı yıllarda yaptıklarınız hafızamızda tazeliğini koruyor!" ifadelerini kullanmıştı.