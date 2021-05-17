Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması esnafın yüzünü güldürdü
Kasap Vedat ikam ile röportaj Berber Ramazan Onput ile röportaj Baklavacı Ali Fidanoğlu ile röportaj Zücaciyeci Harun Erdoğdu Sıhhi tesisatçı Murat Küçük ile röportaj Restoran işletmecisi Selami Tatlıcan ile röportaj Nalbur Yücel Sevim ile röportaj İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Kasap Vedat ikam ile röportaj
Berber Ramazan Onput ile röportaj
Baklavacı Ali Fidanoğlu ile röportaj
Zücaciyeci Harun Erdoğdu
Sıhhi tesisatçı Murat Küçük ile röportaj
Restoran işletmecisi Selami Tatlıcan ile röportaj
Nalbur Yücel Sevim ile röportaj İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması esnafın yüzünü güldürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez