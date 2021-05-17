Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması esnafın yüzünü güldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması esnafın yüzünü güldürdü

Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez - Haberler | Güncel

Kasap Vedat ikam ile röportaj Berber Ramazan Onput ile röportaj Baklavacı Ali Fidanoğlu ile röportaj Zücaciyeci Harun Erdoğdu Sıhhi tesisatçı Murat Küçük ile röportaj Restoran işletmecisi Selami Tatlıcan ile röportaj Nalbur Yücel Sevim ile röportaj İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...

Kasap Vedat ikam ile röportaj

Berber Ramazan Onput ile röportaj

Baklavacı Ali Fidanoğlu ile röportaj

Zücaciyeci Harun Erdoğdu

Sıhhi tesisatçı Murat Küçük ile röportaj

Restoran işletmecisi Selami Tatlıcan ile röportaj

Nalbur Yücel Sevim ile röportaj İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması esnafın yüzünü güldürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması esnafın yüzünü güldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması esnafın yüzünü güldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması esnafın yüzünü güldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması esnafın yüzünü güldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (5)
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (5)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması esnafın yüzünü güldürdü
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması esnafın yüzünü güldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a silah satışı tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a silah satışı tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Tarkan Beren Saat Feyza Aktan
Spor Cenk Tosun Arda Turan Caner Erkin Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması esnafın yüzünü güldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 22:56:22. #1.15#

title