Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması esnafın yüzünü güldürdü

Kasap Vedat ikam ile röportaj Berber Ramazan Onput ile röportaj Baklavacı Ali Fidanoğlu ile röportaj Zücaciyeci Harun Erdoğdu Sıhhi tesisatçı Murat Küçük ile röportaj Restoran işletmecisi Selami Tatlıcan ile röportaj Nalbur Yücel Sevim ile röportaj İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...