Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'na insan hakları aktivistleri ne diyor?
03.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:36
İnsan Hakları Vakfı Başkanı Metin Bakkalcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı yorumladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklamasının ardından eylem planının maddeleri yorumlanmaya başladı. Biz de Haberler.com olarak, eylem planını İnsan Hakları Vakfı Başkanı Metin Bakkalcı ile masaya yatırdık.