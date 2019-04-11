Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın Havalimanındaki Diyaloğu Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya dönüşü Esenboğa Havalimanı'nda kendisini ilk kez karşılamaya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la olan diyaloğu ortaya çıktı.

TÜM GÖZLERİ ANKARA'YA ÇEVİREN OLAY

Türkiye seçim gündeminden bir türlü çıkamadı. Herkes İstanbul sonuçlarına kilitlenmişken Ankara'da sürpriz bir olay yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını alıp görevini devraldığı günün akşamında Esenboğa Havalimanı'na gitmiş ve Rusya'ya yaptığı resmi ziyaret sonrası ülkeye dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamıştı.

ERDOĞAN'IN NE TEPKİ VERDİĞİ MERAK EDİLİYORDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da içinde olduğu heyeti karşılayan ve tek tek elini sıkan Mansur Yavaş'ın seçim sonrası Erdoğan'la ilk karşılaşması ve Erdoğan'ın Yavaş'a ne tepki verdiği merak ediliyordu.

"HAYIRLI OLSUN" TEMENNİSİNDE BULUNMUŞ

Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin anlattıklarına göre Erdoğan, protokol sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı görünce elini sıkmış, "Hayırlı olsun" dileğinde bulunmuş. Yavaş da "Teşekkür ederim" diye karşılık vermiş. Bakanlar ve AK Parti genel başkan yardımcıları da Mansur Yavaş'a "Hayırlı olsun" dileklerinde bulunmuş.